Teresa Bonvalot campeã nacional de surf pela quinta vez

À olímpica de 24 anos, que sucede a Francisca Veselko, bastou superar a segunda ronda, atingindo assim as meias-finais, para confirmar novo cetro, repetindo o que aconteceu em 2022, quando celebrou, igualmente de forma antecipada, o título em águas açorianas.



“Estou muito contente. Já são alguns anos a vencer e até parece estranho pensar que já lá vai uma década desde o primeiro título. Sempre tive metas muito claras na minha cabeça. Recordo-me de começar a surfar cedo e de ganhar a primeira etapa com 13. Muita coisa mudou desde então, mas a paixão que tenho é a mesma. Sinto que estou no bom caminho, lutar cada vez mais pelos meus objetivos”, disse.



Teresa Bonvalot sagrou-se pela primeira vez campeã nacional aos 14 anos, em 2014, tendo celebrado novamente em 2015, 2020 e 2022.



No cômputo geral, apenas Patrícia Lopes tem um melhor currículo no campeonato português, já que festejou 11 vezes na Liga lusa.



Bonvalot assegurou ainda, também pela quinta vez, o triunfo na Triple Crown, que premeia as melhores surfistas no conjunto de três etapas, na Figueira da Voz, Ericeira e Ribeira Grande.



Este é mais um estímulo para Teresa Bonvalot que vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, acompanhada de Yolanda Hopkins, que também esteve presente em Tóquio2020.



Na estreia olímpica do surf, Bonvalot atingiu a terceira ronda (foi nona), enquanto Hopkins alcançou os quartos de final, sendo quinta classificada.