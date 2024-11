Thierry Ndikumwenayo vence Crosse de Itálica

O espanhol Thierry Ndikumwenayo foi o vencedor da 42.ª edição do Crosse de Itálica, prova internacional de corta-mato disputada no circuito do conjunto arqueológico da antiga cidade romana da região de Sevilha.

Ndikumwenayo, corredor de origem burundinesa, gastou 21.24 minutos para completar os 7.542 metros do percurso, derrotando ao "sprint" o burundinês Rodrigue Kwizera.



Em terceiro, a três segundos, terminou o etíope Berihu Aregawi, atual vice-campeão mundial de crosse.



O português Etson Barros acabou no 32.º lugar, creditado com o tempo de 22.32 minutos.



A corrida feminina, disputada na mesma distância, terminou com o triunfo da queniana Beatrice Chebet, em 23.32 minutos, com grande vantagem sobre as adversárias.



A segunda foi a cazaque Daisy Jepkemei, em 23.59 minutos, enquanto o terceiro posto foi da ugandesa Charity Cherop, em 24.35.