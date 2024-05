Tiago Ferreira e Melissa Maia campeões nacionais de maratona BTT

A corrida de elite masculina foi renhida até final, com Tiago Ferreira a bater o campeão de 2023, José Dias (Buff Scott), por muito pouco, com Guilherme Mota (Guilhabreu MTB) a fechar o pódio final.



Entre femininos, Melissa Maia revalidou o título de campeã nacional, com larga margem para Celina Carpinteiro (CDASJ/Cyclin’Team/Albufeira), segunda, e Andreia Freitas (BTT Seia), terceira.



Os Nacionais decorreram na 17.ª edição da Maratona BTT/XCM de Ansião.