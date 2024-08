O português Tiago Pereira classificou-se hoje em sexto lugar no triplo salto do meeting de atletismo de Roma, prova da Liga Diamante em que obteve a marca de 16,65 metros.

Tiago Pereira fez o seu melhor salto no segundo ensaio, depois de um nulo. Depois, fez mais dois nulos, antes de fechar com novo salto válido, a 16,50.



O vencedor foi o italiano Andy Diaz, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, que hoje chegou aos 17,32 metros.



O alemão Max Hess também passou os 17 metros, com 17,01, ficando o terceiro lugar para o brasileiro Almir dos Santos, com 16,89.