Tiago Sousa estreia-se na seleção de futsal

A estreia de Tiago Sousa é a principal novidade do selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, para os dois jogos particulares com a Eslovénia, de acordo com a convocatória divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Para além do fixo do Sporting de Braga, que soma 17 internacionalizações pelas seleções jovens, Jorge Braz promoveu ainda os regressos dos alas Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia, Ita), Silvestre Ferreira (Benfica) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).



Portugal defronta Eslovénia em dois jogos inseridos na preparação para o Campeonato do Mundo de 2024, que se realizará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro de 2024.



O primeiro jogo será em 11 de abril, com início às 21h00, enquanto o reencontro está marcado para o sábado seguinte, 13 de abril, pelas 19h30.



A seleção nacional regressa a Odivelas após ter defrontado e vencido a Sérvia, por 2-1, em abril de 2016, em encontro referente à segunda mão do "play-off" de qualificação para o Campeonato do Mundo desse ano.



Portugal e Eslovénia defrontaram-se por nove vezes, tendo a seleção das ‘quinas’ somado oito vitórias e uma derrota. O último confronto realizou-se em dezembro de 2017.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp) e André Correia (CR Leões Porto Salvo).



- Fixos: André Coelho (FC Barcelona, Esp), Tomás Paçó (Sporting) e Tiago Sousa (Sporting de Braga).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).



- Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).



- Alas: Diogo Santos (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga), Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia, Ita) e Bruno Pinto (CR Leões Porto Salvo).



- Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga) e Kutchy (Benfica).



- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).