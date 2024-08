Tom Daley termina carreira com cinco medalhas olímpicas

Daley, de 30 anos, conquistou na capital francesa a medalha de prata nos saltos sincronizados da plataforma de 10 metros, a mesma especialidade que lhe deu o ouro em Tóquio2020, ao lado de Matty Lee.", disse o saltador, em entrevista à British Vogue.O caminho olímpico de Daley começou em Pequim2008, então com apenas 14 anos, mas em Londres, quatro anos depois, já chegava às medalhas.Bronze em Londres 2012 na plataforma a 10 metros, regressou no Rio2016 com novo terceiro lugar, mas no salto sincronizado a 10 metros.Tom Bailey já tinha anunciado o fim da carreira em Tóquio, há três anos, mas decidiu uma vez mais retomar os treinos.", disse Daley, que é casado com o argumentista norte-americano Dustin Lance Black, com quem tem dois filhos, concebidos através de inseminação artificial e recurso a barriga de aluguer.", acrescentou Daley, conhecido defensor dos direitos da comunidade LGBT+.