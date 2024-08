Tomás Contte novo líder do GP Jornal Notícias após etapa ganha por Luís Gomes

Numa tirada de 146,8 quilómetros, com partida e chegada em Gondomar, Gomes impôs-se ao sprint à frente de dois homens da Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, o novo líder da geral, que foi segundo, e outro argentino, Nicolás Tivani, terceiro.



Uma escapada de três homens animou o dia, com uma vantagem controlada de perto pelo pelotão, apostado em discutir a chegada ao sprint e controlar o espanhol Jaime Castrillo (Sabgal-Anicolor), a 12 segundos da amarela, acabando por ser absorvida a 15 quilómetros da meta.



Nas contas da geral, Contte lidera agora com sete segundos de vantagem para o anterior líder, Pedro Silva (ABTF-Feirense), segundo, com Tivani em terceiro, a oito segundos.



A corrida ficou ainda marcada por uma neutralização, ao quilómetro 103, devido a manchas de óleo na estrada, obrigando a corrida a ficar suspensa e a ser retomada mais à frente, com as mesmas diferenças entre o pelotão e o grupo da frente.



Na quarta-feira, a quarta etapa liga o Porto a Ovar, em 128,1 quilómetros.