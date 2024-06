Tour. João Almeida confirmado na UAE Emirates

Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França em bicicleta em 2020 e 2021, vai contar com o português João Almeida no apoio à candidatura ao terceiro triunfo do esloveno na 111.ª edição do Tour, anunciou a UAE Emirates.

João Almeida, o britânico Adam Yates, os espanhóis Juan Ayuso e Marc Soler, o francês Pavel Sivakov, o belga Tim Wellens e o alemão Nils Politt são os gregários de luxo de Pogacar, para tentar reconquistar a "Grande Boucle", cuja edição de 2024 vai ser disputada entre 29 de junho e 21 de julho.



Depois dos dois triunfos, cuja sequência foi interrompida pelas duas vitórias de Jonas Vingegaard, que, apesar da violenta queda sofrida em abril, confirmou a sua presença no Tour, Pogacar, segundo em 2022 e 2023, procura o terceiro título, mas também a "dobradinha" Giro-Tour, alcançada pela última vez por Marco Pantani, em 1998.



“Vai ser o meu quinto Tour e mal posso esperar por começar. A preparação tem corrido lindamente desde que venci o Giro. Passámos muito tempo a treinar juntos em altitude e estamos impacientes para começar a lutar pela vitória”, afirmou Pogacar, citado pela equipa.



Em dezembro de 2023, a UAE Emirates já tinha anunciado os oito escolhidos para a Volta a França, que hoje confirmou.



Ciclista português confiante



Esta vai ser a primeira participação de João Almeida na Volta a França e a sua sétima grande Volta, depois de quatro presenças no Giro, com o terceiro lugar em 2023, o quartos em 2020 e a desistência em 2022, e duas na Vuelta, na qual foi quarto em 2022 e nono em 2023.



“É o meu primeiro Tour, o que é entusiasmante e estou orgulhoso de estar lá como parte de uma equipa muito forte e com grandes ambições na corrida. A Volta à Suíça foi um bom reforço para a confiança e uma confirmação de que as condições são boas e que estamos preparados para fazer coisas boas”, afirmou João Almeida, igualmente citado pela UAE Emirates.



Já este ano, o corredor natural das Caldas da Rainha, de 25 anos, foi segundo na Volta a Suíça, atrás do também selecionado Adam Yates.



“Nós sabemos o que temos de fazer para apoiar o Tadej a chegar à vitória”, assegurou o britânico, terceiro na edição de 2023 do Tour, na sua sétima participação na corrida francesa.



A edição de 2024 da Volta a França em bicicleta começa na cidade italiana de Florença, em 29 de junho, e termina, excecionalmente, três semanas depois, fora da capital francesa, em Nice, pela primeira vez na história, devido à realização dos Jogos Olímpicos Paris2024.