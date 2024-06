Tour. Previstas 600 análises antidoping durante a prova

A UCI revelou esta quarta-feira o seu plano antidoping e contra a fraude tecnológica para a 111.ª edição da Volta a França, que começa no sábado em Florença e termina em 21 de julho em Nice, com os testes antidoping a serem realizados pela Agência Internacional de Testagem (ITA).”, refere a UCI em comunicado.Algumas das amostras recolhidas vão ser escolhidas para serem guardadas durante 10 anos, para potenciais reanálises, com alguns ciclistas a poderem ser monitorizados após a corrida, de acordo com os dados recolhidos.As análises no final da etapa vão ser efetuadas com um raio-x portátil não intrusivo e, caso seja necessário, as bicicletas podem ser desmontadas.Na última edição do Tour, foram analisadas 997 bicicletas, não tendo sido detetados quaisquer casos de fraude tecnológica.