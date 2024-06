Tour. Rui Costa vai estrear a camisola de campeão nacional na 111.ª edição

Um dia depois de se ter sagrado, pela terceira vez na carreira, campeão nacional de fundo, ao vencer no alto do Castelo de Santa Maria da Feira, o poveiro de 37 anos foi convocado pela formação norte-americana para o Tour.



Esta será a 12.ª participação do campeão mundial de fundo de 2013 na ‘Grande Boucle’, onde já ganhou três etapas, e a sua 17.ª grande Volta.



Rui Costa, que regressou à competição no início de junho, depois de ter estado parado quase quatro meses na sequência de uma queda na Volta ao Algarve, vai integrar uma equipa na qual pontifica Richard Carapaz, terceiro na prova francesa em 2021 e vencedor do Giro2019.



O equatoriano, ainda vigente campeão olímpico de fundo – não estará a defender o título em Paris2024 -, será o homem da geral da EF Education-EasyPost, que elegeu ainda o italiano Alberto Bettiol, os norte-americanos Neilson Powless e Sean Quinn, o irlandês Ben Healy, o neerlandês Marijn van den Berg e o suíço Stefan Bissegger.



No Tour, que arranca no sábado em Florença, Itália, e termina em 21 de julho, em Nice, Costa vai encontrar João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), os outros ciclistas portugueses que vão alinhar na 111.ª edição.