Três candidatos às eleições da Federação Portuguesa de Ciclismo já entregaram listas

Depois de Sandro Araújo e Pedro Martins terem anunciado na quinta-feira que tinham entregado as suas listas candidatas aos órgãos sociais da FPC, fonte federativa indicou à Lusa que também Cândido Barbosa já o fez.



O antigo ciclista, que tem José Soares como vice-presidente, escolheu Francisco Fernandes para presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alexandre Almeida para o Conselho Fiscal, Sandra Almeida para o Conselho de Justiça, Rui Bernardo para o Conselho de Arbitragem e Luciano Calheiros Gomes para o Conselho de Disciplina.



Com Delmino Pereira a cumprir o terceiro e último mandato à frente da FPC, perfilaram-se, então, para a sua sucessão o antigo ciclista Cândido Barbosa, Sandro Araújo, atual ‘vice’ do organismo, e Pedro Martins, presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta.



As eleições para os órgãos sociais da FPC estão agendadas para 16 de novembro, com a votação a decorrer entre as 15:00 e as 17:00 na sede federativa. Caso nenhum dos candidatos obtenha 50% dos votos dos delegados presentes, haverá uma segunda volta, logo de seguida, para decidir o vencedor.