Tricampeã Dinamarca atropela candidata Alemanha e segue invicta

Em Varazdin, onde decorre o Grupo II do campeonato coorganizado por Croácia, Dinamarca e Noruega, também a França, ‘vice’ mundial e campeã europeia em título, iniciou a ‘main round’ com um triunfo convincente por 37-30 sobre a Hungria.



Na partida que reeditou a final do torneio olímpico de Paris2024, que os nórdicos venceram por 39-26, a Dinamarca aumentou para 32 o número de jogos consecutivos sem perder em Mundiais e estendeu a 'passadeira vermelha' para os quartos de final.



Com o lateral Mathias Gidsel em destaque, ao apontar 10 golos em 12 remates, a seleção dinamarquesa liderou a partida desde o início e somou mais dois pontos rumo à fase seguinte, distanciando-se da Alemanha, que vinha de três vitórias.



Após perder o último jogo do Grupo B da fase preliminar frente à Dinamarca, a Itália abriu a ronda principal com um merecido triunfo por 25-18 sobre a República Checa e igualou a Alemanha na segunda posição, ambos com quatro pontos.



A Suíça, dando continuidade ao bom desempenho no Grupo A, que terminou atrás da até então invicta seleção da Alemanha, iniciou a fase principal com um triunfo por 37-26 frente à Tunísia, que ficou já fora das ‘contas’ da passagem aos quartos de final.



A jovem seleção helvética está apostada em interferir na luta dos principais candidatos e, depois de empatar com a República Checa (17-17), da réplica dada à Alemanha (29-31) e de assegurar a continuidade às custas de um triunfo frente a Polónia (30-28), continua a somar pontos na ‘main round’.



A Tunísia, que conquistou a Taça Presidente nas duas últimas edições, em 2021, no Egito, e em 2023, na Polónia e Suécia, desta vez evitou o torneio de consolação, com um triunfo por 26-25 sobre a Argélia, mas o destino na fase principal está já traçado.



O Grupo I da ‘main round’, que juntou os três primeiros das ‘poules’ A e B da fase preliminar, é liderado pela Dinamarca, com seis pontos, seguida por Alemanha e Itália, com quatro, e Suíça, com três.



No Grupo II, em Varazdin, Áustria e Macedónia do Norte empataram 29-29 no primeiro jogo da ronda, atrasando-se mutuamente na aproximação aos lugares da frente, e os Países Baixos alcançaram uma difícil vitória por 38-37 frente ao Qatar.



A França fechou a jornada com um triunfo por 37-30 frente à Hungria e segue invicta na prova e na liderança do Grupo II, com seis pontos, mais dois do que os Países Baixos, segundos com quatro, e na corrida a acompanhar os gauleses para os ‘quartos’.



Hungria e Áustria ocupam os terceiro e quarto lugares, respetivamente, com três pontos, também ainda na luta, a Macedónia do Norte é quinta, com dois.