Trondheim. Portuguesa cruza-se no caminho da seleção de andebol

Ultrapassada a primeira fase com duas vitórias e uma derrota, esta diante da vice campeã mundial Noruega. A equipa das quinas fica no grupo 2 com as seleções da Noruega, Eslovénia, Islândia, Suécia e ainda Hungria ou Dinamarca.



A seleção volta a jogar sexta-feira diante da Suécia, em Malmo.



A seleção deixa saudades em Trondheim, sobretudo a uma portuguesa que o jornalista da Antena 1, Nuno Perlouro, encontrou no adeus à Noruega.