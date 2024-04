Tsitsipas conquista Masters 1000 de Monte Carlo pela terceira vez

O 12.º tenista do mundo derrotou Ruud, 10.º, por 6-1 e 6-4, em uma hora e 37 minutos, igualando o confronto direto entre ambos, com duas vitórias para ambos.



Tsitsipas ainda não tinha qualquer final esta temporada, nem conquistava um título desde Los Cabos, em 2023, garantindo com este triunfo o 11.º troféu da carreira e o regresso ao top 10 mundial.



“Tem sido muito difícil, por isso estar de volta aos pódios e vencer torneios é um sentimento fantástico. [...] A terceira vez é ainda mais especial do que a primeira ou a segunda. É uma vitória incrível para mim”, disse.



O grego tornou-se o quinto tenista a vencer pelo menos três vezes o primeiro Masters 1000 de terra batida da temporada, juntando-se a Rafael Nadal (11), Bjorn Borg (3), Thomas Muster (3) e Ilie Nastase (3).



Na sua caminhada para a final, Tsitsipas derrotou três tenistas do top 10 mundial: o alemão Alexander Zverev (quinto), o italiano Jannik Sinner (segundo) e Casper Ruud.



Depois de derrotar o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, nas meias-finais, Ruud continua sem vencer qualquer título desde que venceu o Estoril Open em 2023, perdendo pela 11.ª vez em 21 finais.