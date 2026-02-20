Ucrânia não irá participar na cerimónia de abertura dos Paralímpicos em protesto contra a Rússia e a Bielorrússia

Na terça-feira, o Comité Paralímpico Internacional anunciou que seis atletas russos e quatro bielorrussos poderiam participar sob as suas bandeiras nacionais nos Paralímpicos que irão decorrer entre 6 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina D’Ampezzo.





A Polónia anunciou que também não irá participar na cerimónia de abertura.

“O Comité Paralímpico Nacional da Ucrânia declara que a equipa paralímpica ucraniana e o próprio Comitê Paralímpico Nacional da Ucrânia estão a boicotar a cerimónia de abertura dos XIV Jogos Paralímpicos de Inverno”, declara o organismo, que apela aos líderes do Comité Paralímpico Internacional para “cessarem a influência política do país que está a empurrar o mundo para a Terceira Guerra Mundial”, referindo-se à Rússia.O organismo, no entanto, afirma que irá lutar “pelas vitórias desportivas dos atletas ucranianos” e queOs dois comités olímpicos foram suspensos em 2023, devido à invasão da Ucrânia, enquanto a Rússia foi proibida em 2017 de competir em eventos olímpicos sob a sua bandeira, devido aos escândalos de doping.No entanto, em setembro de 2024, foi levantada a suspensão ao Comité Paralímpico Russo, que abriu caminho à participação de atletas sob bandeira russa nas competições.