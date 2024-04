Vela. Mafalda Pires de Lima a melhor lusa em Espanha

Na emblemática prova de classes olímpicas, Mafalda Pires de Lima subiu três posições em relação a segunda-feira, agora com 50 pontos, após ter sido sétima, quinta, 19.ª, 11.ª e 19.ª nas cinco regatas.Em kites masculinos,ocupa o 34.º posto eé 37.º, enquantoestão no 66.º lugar da classe 49er.venceram a única regata disputada em 470 mistos, subindo cinco lugares naquela classe, de 20.º para 15.º, somando 11 pontos, eficaram na quarta posição e subiram até ao 22.º posto geral, com 17.Na classe ILCA 7,alcançou um quarto e um 16.º lugares nas regatas realizadas, e ocupa a 15.ª posição, com 19 pontos. Jáestá em 60.º, com 51,é 122.º, com 107, eestá em 180.º, com 161.A 53.ª edição do Troféu Princesa Sofia decorre em Palma de Maiorca, em Espanha, até sábado.