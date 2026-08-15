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Volta a Portugal. GNR pede ao público que assista à prova sempre fora das faixas de rodagem
Depois de um acidente trágico que provocou a morte a um ciclista de 19 anos na Volta a Portugal, a GNR lembrou este sábado que o público que assiste à prova deve posicionar-se sempre atrás das baias de segurança.
Em declarações à RTP Notícias, o major da GNR Tiago Machado aconselhou o público a assistir sempre fora das faixas de rodagem e pediu que as pessoas nunca se sentem no lancil.
O responsável explicou que um veículo, ao cruzar-se com público na faixa de rodagem, pode feri-lo acidentalmente ou, para o evitar, acabar por embater num ciclista ou noutro dos elementos que compõem a caravana
Sobre o acidente fatal de sexta-feira, que tirou a vida ao ciclista Finlay Tarling, a GNR adiantou que “estão a ser feitas todas as diligências agora, para perceber em concreto o que é que aconteceu”.
“Existem versões que vão surgindo, mas nós queremo-nos focar na nossa investigação”, frisou Tiago Machado.
O major da GNR referiu que o policiamento é “dividido em duas partes: uma parte que é o policiamento estático e outra que é o policiamento dinâmico” que acontece no desenrolar de toda a prova, “desde a partida até à chegada”.
O responsável explicou que um veículo, ao cruzar-se com público na faixa de rodagem, pode feri-lo acidentalmente ou, para o evitar, acabar por embater num ciclista ou noutro dos elementos que compõem a caravana
Sobre o acidente fatal de sexta-feira, que tirou a vida ao ciclista Finlay Tarling, a GNR adiantou que “estão a ser feitas todas as diligências agora, para perceber em concreto o que é que aconteceu”.
“Existem versões que vão surgindo, mas nós queremo-nos focar na nossa investigação”, frisou Tiago Machado.
O major da GNR referiu que o policiamento é “dividido em duas partes: uma parte que é o policiamento estático e outra que é o policiamento dinâmico” que acontece no desenrolar de toda a prova, “desde a partida até à chegada”.