Volta a Portugal. Sergio Chumil vence na Torre e Afonso Eulálio assume liderança da geral

Chumil, de 23 anos, cumpriu os 161,2 quilómetros entre o Crato, distrito de Portalegre, e o Alto da Torre, na Serra da Estrela, em 04:10.10 horas, menos três segundos do que Eulálio, segundo na etapa, que subiu do 10.º para o primeiro lugar da classificação geral.Eulálio estava a 01.25 minutos do anterior líder, Colin Stüssi (Vorarlberg), e conquistou 11 segundos de avanço sobre o suíço, que segue no segundo posto, apesar de hoje não ter ido além do oitavo lugar na etapa, a 01.35 de Chumil.O espanhol Jon Agirre (Kern Pharma), hoje terceiro a 20 segundos, ocupa a mesma posição na classificação geral, a 13 segundos de Eulálio.

No domingo, a quarta de 10 etapas liga o Sabugal à Guarda em 164,5 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria, a última de cinco subidas categorizadas da tirada, antes do dia de descanso, na segunda-feira.





Historial de vencedores na Torre





Lista dos vencedores de etapas da Volta a Portugal em bicicleta com meta instalada no Alto da Torre (Serra da Estrela), após a terceira etapa da 85.ª edição, disputada hoje:

- As 29 chegadas ao Alto da Torre:2024: Sergio Chumil, Gua (Burgos-BH)2023: Delio Fernández, Esp (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense)2022: (*) Mauricio Moreira, Uru (Glassdrive-Q8-Anicolor)2021: Alejandro Marque, Esp (Atum General Tavira-Maria Nova Hotel).2020: Joni Brandão, Por (Efapel).2019: (*) João Rodrigues, Por (W52-FC Porto).2015: Delio Fernández, Esp (W52-Quinta da Lixa).2014: Rui Sousa, Por (Rádio Popular).2013: Gustavo Veloso, Esp (OFM-Quinta da Lixa).2012: (*) David Blanco, Esp (Efapel).2011: André Cardoso, Por (Tavira-Prio).2010: (*) David Blanco, Esp (Palmeiras Resort-Tavira).2009: (*) Nuno Ribeiro, Por (Liberty Seguros), desclassificado por doping.2008: Rui Sousa, Por (Liberty Seguros).2007: Eladio Jiménez, Esp (Karpin-Galicia).2004: David Arroyo, Esp (LA-Pecol).2003: (*) Nuno Ribeiro, Por (LA-Pecol).2002: (*) Claus Moller, Din (Milaneza-MSS).2001: Santiago Perez, Esp (Barbot-Torrié).2000: (*) Vítor Gamito, Por (Porta da Ravessa).1998: Wladimir Belli, Ita (Brescialat).1997: Francesco Secchiari, Ita (Scrigno).1997: Michele Laddomada, Ita (Amore e Vita).1995: (*) Orlando Rodrigues, Por (Artiach).1994: Joaquim Gomes, Por (Recer-Boavista).1992: Joaquim Gomes, Por (Recer-Boavista).1974: Dinis Silva, Por (Benfica).1973: Joaquim Agostinho, Por (Sporting), desclassificado por doping.1971: (*) Joaquim Agostinho, Por (Sporting).(*) - Corredores que ganharam a Volta no mesmo ano.