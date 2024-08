Vuelta. Pablo Castrillo vence 12.ª etapa, O’Connor mantém distâncias no topo

Castrillo demorou 3:36.12 horas a cortar a meta do percurso que ligou as termas de Ourense à estância de montanha de Manzaneda, em 137,5 quilómetros, deixando em segundo o inglês Max Poole (dsm-firmenich), a oito segundos, e em terceiro o espanhol Marc Soler (UAE Emirates), a 16 segundos.



Na classificação geral, o líder Ben O’Connor manteve as distâncias para os mais diretos perseguidores, com 3.16 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), segundo, e 3.58 face ao espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.



A 13.ª etapa da Vuelta realiza-se na sexta-feira, numa ligação de 176 quilómetros entre Lugo e Puerto de Ancares.