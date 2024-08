Vuelta: Pelotão `autoriza` nova fuga e permite vitória de Castrillo

Com a 'autorização' do pelotão, a fuga do dia chegou a ter quase 10 minutos de avanço, nos 137,5 quilómetros entre as termas de Ourense e a estância de montanha de Manzaneda, só se reduzindo um pouco a vantagem na subida final.



Enquanto se aguarda pela montanha mais seletiva, na última semana da Vuelta, o momento é para as 'segundas linhas' brilharem, como foi o caso de Castrillo, primeiro nesta 12.ª etapa, em 3:36.12 horas.



Castrillo deixou em segundo o inglês Max Poole (dsm-firmenich), a oito segundos, e em terceiro o espanhol Marc Soler (UAE Emirates), a 16 segundos, ciclistas que já estão muito atrasados na geral relativamente ao camisola vermelha, o australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R).



Na classificação geral, o 'dia de tréguas' deixou tudo quase igual e Ben O’Connor manteve as distâncias para os mais diretos perseguidores, com 3.16 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), segundo, e 3.58 face ao espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.



Após chegarem os nove primeiros, já muito espaçados, entrou o primeiro pelotão, a 6.29 minutos, com uma vintena de unidades, entre os quais os melhores desta Vuelta, pelo que não se registam alterações no top-10.



Muita gente se foi atrasando, sobretudo na subida de Manzaneda, entre os quais o português Nelson Oliveira (Movistar), que foi 83.º, a 13.58 minutos.



Na geral, subiu um lugar, para 71.º, a 1:23.10 horas de O'Connor.



O australiano da Decathlon AG2R, que tem resistido bem na frente da prova, terá na sexta-feira mais um teste que se antevê muito duro, nos 176 quilómetros entre Lugo e Puerto de Ancares.



A 13.ª etapa termina no alto, com uma escalada de primeira categoria, que os ciclistas abordam já com duas contagens de segunda e uma de terceira superadas. A subida final tem 7,5 quilómetros e declive médio de 9%.



O terreno é propício para Roglic, Mas e outros voltarem a 'testar' O´Connor, sabendo que ainda terão depois, na última semana, as 'demolidoras' etapas do Cuitu Negru e Lagos de Covadonga, montanhas de categoria especial, além do contrarrelógio final.