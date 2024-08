Wout van Aert é o novo líder da Volta a Espanha

Groves, de 25 anos, cumpriu os 194 quilómetros entre Cascais e Ourém em 5:12.55 horas, vencendo pela quinta vez na Vuelta, ao bater sobre a meta o novo líder da geral, segundo, e o neozelandês Corbin Strong (Israel-Premier Tech), terceiro.



Na geral, Van Aert aproveitou as bonificações para chegar à camisola vermelha, que veste pela primeira vez, com três segundos de vantagem sobre o líder inaugural, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), agora segundo, e nove para o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), terceiro.



Na segunda-feira, o terceiro e último dia em Portugal da Vuelta liga a Lousã a Castelo Branco em 191,5 quilómetros, com duas contagens de montanha, o Alto de Teixeira (segunda categoria) e o Alto da Alpedrinha (quarta).