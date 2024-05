Xander Schauffele vence PGA Championship em golfe

O também norte-americano Collin Morikawa, que iniciou a quarta volta ao campo do Valhalla Golf Club, em Louisville, no estado do Kentucky, empatado com Schauffele caiu para o quarto lugar, em igualdade com o belga Thomas Detry, após entregar um cartão com 71 pancadas.Schauffele tinha iniciado a igualar um recorde, juntando-se ao restrito lote de golfistas com 62 "shots" em voltas de torneios "major", do qual já faziam parte Rickie Fowler (no US Open em 2023) e o sul-africano Branden Grace (no British Open em 2017).Fechou a 106.ª edição do PGA Championship com outro registo histórico, terminar um "major" em 263 golpes, menos uma pancada do que os anteriores recordes que estavam na posse de Brooks Koepka, no PGA Championship de 2018, em Bellerive, e Henrik Stenson, no British Open de 2016, em Royal Troon.Scottie Scheffler, líder do ranking mundial e vencedor do Masters, de Augusta, primeiro "major" do ano, não foi além do oitavo lugar no torneio, depois de, na sexta-feira, ter sido detido, por ter tentado passar uma barreira policial, colocada após um acidente, a caminho do campo.