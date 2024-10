Yolanda Hopkins aguarda retoma do Ericeira Pro de surf após dia de nevoeiro

A surfista Yolanda Hopkins, única portuguesa ainda em prova no EDP Ericeira Pro, do circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), viu a sua bateria interrompida devido ao nevoeiro cerrado na praia de Ribeira d'Ilhas.

O terceiro 'heat' (de 30 minutos) dos oitavos de final da prova feminina ainda decorreu durante 12 minutos, com a bicampeã europeia a liderar com 10,50 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 5,00), face aos 7,17 pontos (4,00 e 3,17) da australiana Ellie Harrison, mas a organização teve que colocar a competição em pausa devido à reduzida visibilidade.



"Estava muito nevoeiro e as condições difíceis, até estava difícil de nos posicionarmos na água. Espero que quando a bateria recomeçar, possa recuperar o bom momento em que estava. Espero representar Portugal da melhor forma possível", afirmou Yolanda Hopkins.



No quadro masculino, e já sem representantes lusos, estão apurados para os 'oitavos' os surfistas Jorgann Couzinet, Alejo Muniz, Edgard Groggia, Carlos Munoz, Kanoa Igarashi, Lucas Silveira, Callum Robso, Deivid Silva, Ryan Huckabee, Miguel Pupo, Leonardo Fioravanti, Joel Vaughan, Rafael Teixeira, Mateus Herdy, Maxime Huscenot e Samuel Pupo.



A próxima chamada do EDP Ericeira Pro está agendada para as 07:30 de sexta-feira, para análise das condições e um possível início da prova às 08:05.



O período de espera da penúltima prova das Challenger Series (CS) decorre até 06 de outubro na praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.