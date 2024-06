500 médicos ameaçam não fazer horas extra

Os clínicos assinaram uma carta aberta dirigida à ministra da Saúde com as principais reivindicações que a médica Helena Terleira (do movimentoque promove a iniciativa) sintetizou em declarações à Antena 1.







A Federação Nacional dos Médicos (FNAM), pela voz de Paulo Passos, vê esta carta como um sinal de alerta para o governo.

Para o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), esta carta representa um grito de revolta. O secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, diz que há problemas que o governo tem de resolver ainda este ano.





De acordo com o Código de Trabalho, os médicos têm de cumprir 150 horas de trabalho suplementar por ano ou 250 horas no caso de integrarem o regime de dedicação plena.