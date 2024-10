Laurentina Pedroso explica que muitas vezes - no contexto de violência doméstica - os animais são maltratados. E quando as vítimas saem de casa não têm para onde levar os animais.

Para evitar o abandono ou simplesmente a separação, a provedora do animal está em conjunto com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a promover formações junto de quem trabalha no apoio à vítima.





A ideia é que, num futuro próximo, a rede nacional de casas abrigo possa adaptar-se para receber animais de companhia. Laurentina Pedroso recorda que os animais também são família.