Acidente no Douro. Buscas vão continuar durante a noite nas margens do rio

As equipas de resgate não tiveram sucesso na busca pelo guarda da GNR que continua desaparecido após a queda de um helicóptero no rio Douro. "Vamos ter de interromper porque as condições de segurança já não são favoráveis para as buscas subaquáticas", adiantou aos jornalistas o comandante Rui da Silva Lampreia.

As buscas serão retomadas assim que o sol nascer este sábado, pelas seis da manhã. As buscas decorreram no fundo do rio, onde a aeronave se encontra assente, assim como nas imediações %u2013 onde acabaram por ser encontrados dois dos corpos.



Durante o noite vão prosseguir, porém, "algumas buscas nas margens, no sentido de tentar localizar eventualmente o militar que se encontra desaparecido e que por alguma razão tenha conseguido chegar à margem", explicou.



Segundo Silva Lampreia, os quatro corpos encontrados já foram removidos do rio e serão transportados para o Instituto de Medicina Legal.



As vítimas têm idades compreendidas entre os 29 e os 45 anos e são todas do sexo masculino, sendo que o militar que ainda está desaparecido tem 29 anos.



"Não vamos descansar enquanto não encontrarmos o camarada que está desaparecido", garantiu o comandante.



"A família da Guarda está de luto e nós temos esperanças que o militar possa ser encontrado", disse por sua vez a tenente-coronel Mafalda Almeida.