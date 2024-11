Alentejo é região onde consumo de álcool e tabaco é maior entre jovens de 18 anos

À semelhança do que se tem verificado em relatórios anteriores,No que diz respeito aos principais indicadores analisados no presente estudo,Nos últimos anos, o Alentejo tem-se destacado por um maior consumo de álcool e de tabaco entre os jovens de 18 anos, o Algarve por um maior consumo de canábis, os Açores por um maior consumo de outras drogas ilícitas que não canábis e Lisboa por uma maior experiência de problemas associados à utilização da Internet.

Nos últimos anos o consumo de tabaco entre os jovens de 18 anos apresenta em todas as regiões uma clara tendência de descida.







A Região Autónoma da Madeira destaca-se por um menor consumo de álcool e de tabaco, com prevalências consideravelmente abaixo das outras regiões.

No que diz respeito às outras drogas ilícitas que não canábis, o panorama é muito diferente, com a Região Autónoma dos Açores a registar as maiores prevalências de consumo., ainda que a discrepância entre as regiões não seja particularmente acentuada.

No que respeita à utilização da Internet, a percentagem de inquiridos que declararam jogar videojogos online é mais elevada em Lisboa, região onde a iniciação à Internet é mais precoce, enquanto a prática de jogos de apostas online é mais prevalente nas regiões autónomas.



O estudo do instituto para os comportamentos aditivos e dependências foi feito com base nas respostas dos jovens de 18 anos ao inquérito da defesa nacional do próximo ano.