"Algo nunca visto na democracia". André Ventura insiste na demissão da ministra da Saúde

Foto: Filipe Amorim - Lusa

“É inadmissível em qualquer país civilizado do mundo que morra um jovem de 18 anos num estabelecimento [prisional] do Estado por falta de auxílio médico e que a ministra insista em manter-se em funções. É algo nunca visto na democracia portuguesa”, declarou aos jornalistas.



Segundo o líder do Chega, o jovem tentou suicidar-se através de enforcamento. André Ventura não quis, porém, divulgar como teve acesso a estas informações.



“Em qualquer país decente do mundo, esta ministra já não estava, e este conselho diretivo do INEM, depois do que hoje conhecemos, também já não estava”, afirmou.



Para Ventura, “a negligência não foi apenas da ministra; é uma negligência que é claramente extensível ao presidente do INEM e ao conselho diretivo do INEM”.