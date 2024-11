Alunos Ponte de Lima lançam apelo iluminado à paz no mundo

Contactado pela agência Lusa, o diretor do curso, Acácio Cerqueira, explicou que o tema para parte da iluminação de Natal produzida pelos alunos foi proposto pela Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, para sensibilizar para as guerras em Gaza e na Ucrânia.

Os alunos aceitaram o desafio da autarquia, com quem a escola tem esta parceira há mais de 15 anos, sensibilizados para uma problemática que conhecem do dia-a-dia, uma vez que um dos colegas deixou a Ucrânia, depois da invasão da Rússia.

"Os alunos acharam o tema interessante. São sensíveis à temática, até porque nós temos um aluno no curso que é o ucraniano, que é o Andrew e, portanto, estamos a mostrar que estamos também a ser solidários com o que ele está a passar", afirmou o docente.

No total, desde setembro, os 66 alunos do curso de instalações elétricas estão a produzir 200 peças de ornamentação natalícia, sendo que 10 são iluminações com a palavra paz escrita em diversas línguas, que se acendem no dia 01 de dezembro, às 17:00, no coreto António Feijó.

Além dos estudantes, entre os 15 e os 19 anos, Acácio Cerqueira, não tem dúvidas que a mensagem dos alunos vai passar não só a comunidade educativa, como para o concelho e a todos os que o visitam.

"O tema é apelativo porque somos confrontados diariamente com notícias sobre o que se está a passar no mundo. Vamos conseguir sensibilizar as pessoas que vão passar na avenida António Feijó, porque Ponte Lima é muito visitada, portanto acho que vamos passar a mensagem", referiu.

Para a instalação que vai decorar o coreto António Feijó, os alunos utilizaram "mil metros de mangueira luminosa e 1.500 metros de séries de tecnologia LED, usadas para preencher as letras da palavra paz, em português, russo, ucraniano, em hebraico e, em árabe".

As peças "têm entre três e quatro metros de largura e, um metro e meio de altura".

No Paço do Marquês, os alunos vão voltar a instalar o presépio tradicional e um conjunto de figuras alusivas à época natalícia.

Ao todo, os trabalhos dos alunos vão ocupar 12 mil metros quadrados. A preparação da ornamentação natalícia começou em finais de setembro, com o desenho de conceito, levantamento das necessidades e aquisição de materiais.

Nos meses seguintes, na oficina de eletricidade, iniciou-se a construção das peças, com "muito entusiasmo" dos alunos.

"É uma das principais características do êxito desta parceria com o município. Com o desenvolvimento da iluminação de Natal, os alunos conseguem adquirir competências que dificilmente se obtêm em contexto de sala de aula. Temos alunos que nas tardes livres vêm trabalhar para a escola e, temos alunos que durante os intervalos ficam a desenvolver trabalho. Durante a aula, não é preciso chamá-los à atenção. Estão muito animados com o trabalho que estão a desenvolver", acrescentou Acácio Cerqueira.

Além de desenvolverem competências na sua área de formação, o tema escolhido para este Natal "potenciou momentos de conversa de algo quer toca a todos", no âmbito da vertente de cidadania do curso de instalações elétricas.

O vereador da Câmara de Ponte de Lima, Carlos Lago, manifestou "uma atenção especial a esta virtuosa parceria, que já vai longa".

"Este ano o tema escolhido atribui-lhe um especial significado. Não só permite aos alunos uma forma diferente de aprendizagem como também os alertas para o momento que o mundo atravessa", frisou.