AM do Porto aprova moção que insta Governo a reforçar PSP

Na sessão, solicitada pelo Chega para discutir a criminalidade e insegurança, a moção do PSD foi a única, entre as 11 apresentadas na noite de segunda-feira, que reuniu unanimidade.

O tráfico de droga, a falta de recursos e efetivos da policia, e a imigração foram alguns dos fatores abordados.

Pelo PSD, Rodrigo Passos defendeu a necessidade de "não se ceder ao populismo, nem à demagogia", considerando que misturar segurança e imigração "desvia o foco dos problemas reais da cidade".

"Não se resolve insegurança com divisões nem ódio, mas com trabalho sério", assinalou.

Além de instar o Governo a reforçar os efetivos e recursos da PSP, a moção do PSD apela ao reforço da presença policial nas zonas mais problemáticas e turísticas.

A nível nacional, o PSD do Porto insta o Governo, entre outras matérias, a avançar com uma reforma e a descentralizar o modelo de formação dos polícias.

A par da moção do PSD, foram aprovadas, por maioria, três propostas do PS, BE e CDU, que repudiam a tentativa de associar os fenómenos de criminalidade à imigração.

Apesar de ter convocado a sessão, o Chega viu as suas seis propostas rejeitadas e criticadas, sobretudo uma que insta ao reforço da segurança e a "alguma forma de colaboração e intervenção das forças militares, nomeadamente do exército", medida considerada institucional pelas restantes forças políticas.