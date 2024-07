Arquivado processo disciplinar contra procuradora Maria José Fernandes

a procuradora-geral adjunta jubilada vê o processo disciplinar ser arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público, com base na prevalência do direito à liberdade de expressão. Agora A informação foi confirmada à Antena 1 pela própria Maria José Fernandes.



Num artigo de opinião, divulgado pelo jornal Público, a procuradora questionou as práticas do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e a falta de autocrítica.



