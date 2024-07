Aumento de casos de hepatite em Portugal "não é alarmante"

Os casos notificados de Hepatite aumentaram no ano passado (para 476, face aos 416 de 2022, segundo os dados provisórios), mas a equipa do Programa Nacional para as Hepatites Virais, da Direção-Geral da Saúde, não se mostra alarmada com esse aumento, que atribui, em grande medida, ao crescimento do rastreio: o número de testes para a Hepatite B e C ultrapassou um milhão em 2023 (foram feitos 1.059.175 testes nos hospitais e nos centros de saúde, o que representa um aumento de 6%).

O relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais (PNHV) foi apresentado hoje no Porto, na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Os dados mostram uma taxa de cura, a nível nacional, de 97% para a hepatite C e uma diminuição do tempo de espera para o início do tratamento (que foi de 67,5 dias em 2023). Quanto à taxa de cobertura da vacina contra a hepatite B, o relatório comprova que Portugal ultrapasse a meta da OMS (Organização Mundial de Saúde), que é de 95% das crianças com as três doses: no nosso país, a taxa de cobertura vacinal é de 97,8% tanto para a 1ª dose como para a 3ª.



O Dia Mundial das Hepatites assinala-se a 28 de Julho e, este ano, tem por lema "É tempo de ação", com o objetivo de consciencializar a população para a Hepatite, uma doença sem sintomas, que pode evoluir para situações muito graves. O PNHV gostaria que, em Portugal, todas as pessoas realizassem, pelo menos, um teste de rastreio uma vez na vida.