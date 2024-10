Bombeiros sapadores levantam protesto

Depois de terem recebido a informação de que um dos sindicatos de bombeiros profissionais foi convocado para uma reunião negocial no próximo dia 24 de outubro, decidiram levantar a vigília que mantêm há 43 dias frente à Câmara Municipal do Porto.



Os sapadores reivindicam a revisão da carreira, que é a mesma há 22 anos, e exigem uma atualização do subsídio de risco que recebem atualmente, no valor de 7,03 euros por mês.



As reivindicações destes profissionais constam de uma petição que os bombeiros leram frente à câmara do Porto e que disseram já ter sido entregue hoje na Assembleia da República. O texto, dirigido ao Parlamento, ao Governo e ao presidente da República, pede aos deputados que aprovem, na especialidade, o projeto de lei que considera a profissão de bombeiro sapador como sendo uma "profissão de risco e de desgaste rápido".



A vigília na Avenida dos Aliados, onde está montada uma tenda e um guarda-sol, juntou hoje uma centena de sapadores do Porto, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo, quase todos vestidos de negro, com a inscrição "sapadores em luta" numa camisola de manga curta.



Apesar de levantarem este protesto, os bombeiros sapadores prometem ficar atentos ao cumprimento da promessa do Governo e não rejeitam encetar novas formas de luta, no caso de não lhes ser apresentada uma revisão da carreira nos primeiros três meses de 2025. Segundo os bombeiros, o Governo comprometeu-se com essa revisão, se o Orçamento do Estado para 2025 for aprovado.