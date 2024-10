Braga e Viana do Castelo mantêm-se sob aviso laranja devido à chuva e vento

Estes dois distritos vão estar sob aviso laranja por causa da chuva e vento fortes até às 09:00 de hoje e de agitação marítima até às 00:00 de quinta-feira.

De acordo com o `site` da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil desde a madrugada de hoje que se têm verificado quedas de árvores, sobretudo no norte do continente.

Também os distritos do Porto e Aveiro estão sob aviso laranja devido ao vento (até às 09:00 de hoje) e agitação marítima (até às 00:00 de quinta-feira).

Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja até às 12:00 de hoje por causa do vento.

Ainda sob aviso laranja, mas por causa da agitação marítima estão os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra até às 00:00 de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda hoje sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Leiria e Coimbra por causa do vento forte.

Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estão também hoje sob aviso amarelo por causa da chuva, vento e agitação marítima.

Faro, Setúbal, Beja, Lisboa, Leiria e Coimbra estão até quinta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA informou em comunicado que a tempestade Kirk deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, após passar a norte do arquipélago dos Açores, estando no ponto mais próximo do continente" às 07:00 de hoje.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 12:00 e as 23:00 de terça-feira 182 ocorrências, a maioria devido ao vento forte.

A maioria (82) são quedas de árvores, seguido de 37 ocorrências por quedas de estruturas, estas devido sobretudo ao vento forte.

A ANEPC destacou na terça-feira à noite que até essa hora não havia indicação de vítimas ou danos significativos.