Buzinão contesta excesso de turismo em Lisboa

O sociólogo Manuel Carvalho da Silva é um dos descontentes que assinaram um manifesto subscrito por várias personalidades, entre as quais o economista Ricardo Paes Mamede, a historiadora Raquel Varela ou a escritora Luísa Costa Gomes.Em declarações à Antena 1, o antigo secretário-geral da CGTP defende uma regulação do turismo pelos efeitos negativos que tem provocado, por exemplo, ao nível da habitação.Carvalho da Silva fala da questão do alojamento local, por exemplo. Mas recorda também as palavras de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, a propósito do encerramento das lojas tradicionais que estão a ser transformadas em lojas de recordações.