Camilo Mortágua “é um dos símbolos da resistência que desaparece hoje”.Fernando Rosas, historiador e um dos fundadores do Bloco de Esquerda, lembra Camilo Mortágua como símbolo da luta contra a ditadura.Também Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que coordenou o projeto de investigação relacionado com a guerra colonial, destaca o papel importante que Camilo Mortágua teve na luta antifascista.Camilo Mortágua morreu esta sexta-feira aos 90 anos. Pertenceu à LUAR (Liga de Unidade e Ação Revolucionária), fundada em Paris sob a liderança de Hermínio da Palma Inácio após o assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz. Foi dissolvida em 1976.