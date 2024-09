Campanha para grávidas. Urgências vão ter botão para casos não referenciados

As grávidas vão ter de tocar à campainha para serem atendidas nas urgências de obstetrícia em Lisboa. O atendimento será referenciado, mas os hospitais vão instalar um botão para as grávidas que ali se dirijam por iniciativa própria em caso de emergência.

As urgências de obstetrícia dos hospitais da região de Lisboa deixam assim de estar abertas e o atendimento às grávidas passa a fazer-se sempre através de referenciação pelo telefone.



O encaminhamento pode ser feito pelo médico ou através da emergência pré-hospitalar.



As grávidas devem contactar a linha SOS GRÁVIDA/SAÚDE 24 para poderem ser encaminhadas para o hospital ou ter uma consulta marcada no prazo de 72 horas nos cuidados primários.



A medida deve avançar nas próximas semanas e para já será implementada apenas em Lisboa.