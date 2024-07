Caso das gémeas. Perguntas dos deputados devem esbarrar no silêncio de Nuno Rebelo de Sousa

RTP

O filho do presidente da República vive no Brasil e vai ser ouvido à distância, por videoconferência.



Inicialmente, Nuno Rebelo de Sousa não se tinha mostrado disponível para prestar esclarecimentos sobre o processo das crianças que receberam tratamento no Hospital de Santa Maria. No entanto, perante uma nova convocatória, o empresário acabou por aceitar.



A expectativa é a de que invoque a condição de arguido para não quebrar o silêncio na audição, que deverá ter início pelas 14h00.



Os deputados devem também votar dois requerimentos para ouvir na comissão de inquérito Augusto Santos Silva e Francisca Van Dunem, ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça à data dos factos.