Castro Almeida em Aveiro para responder a "problemas de natureza imediata"

Foto: Fátima Pinto - RTP

À entrada para uma reunião com os autarcas da região de Aveiro, esta terça-feira, o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, propôs-se ouvir o retrato dos danos causados pelos incêndios por parte dos responsáveis locais, que são "quem mais sabe sobre este assunto".

"Estamos aqui para ajudar a resolver os problemas das pessoas que já foram vítimas do incêndio. E há problemas de natureza imediata, problemas de emergência: temos que garantir que ninguém fica sem comer, ninguém fica sem uma cama para dormir, ninguém fica sem roupa para vestir, sem um tostão no bolso", fez notar o governante.



Questionado sobre o tempo que admite permanecer em Aveiro, Castro Almeida respondeu: "O que for necessário. Tomara que seja pouco. A minha mulher preparou-me uma mala para três dias, mas espero não precisar".