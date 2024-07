Cerca de 70% das mulheres que ligaram para a SNS Grávida encaminhadas para urgência

"Durante o mês de junho a Linha SNS 24 atendeu mais 277 mil chamadas, sendo que 8.260, cerca de 3%, foram de utentes grávidas", segundo o balanço do Ministério da Saúde (MS).

Das 8.260 grávidas que ligaram para o serviço, 5.866 utentes (cerca de 70%) foram referenciadas e encaminhadas para um serviço de urgência, refere o MS em comunicado.

Do total de chamadas atendidas pelas Linha SNS Grávida, cerca de 11% foram aconselhadas a ficar em autocuidados, sendo que destas, 470 tinham intenção inicial de se dirigirem a um serviço de urgência ou a uma unidade de cuidados de saúde primários, não se verificando essa necessidade após a triagem.

Segundo os dados, 17% dos encaminhamentos destas utentes foram para uma unidade de cuidados de saúde primários.

O Ministério da Saúde sublinha que "mais de 870 grávidas, 11% face ao total de grávidas triadas, tinham intenção inicial de procurar cuidados de saúde num nível mais elevado e, após a triagem do SNS 24, não se verificou essa necessidade, otimizando assim os recursos do SNS".

Faz ainda um balanço muito positivo do primeiro mês da Linha SNS Grávida, considerando que os números demonstram "a adesão das utentes".

"O contacto com o SNS Grávida possibilitou que a utente, em caso de urgência, fosse encaminhada para o serviço mais próximo da sua área de residência", salienta o ministério liderado por Ana Paula Martins.

A Linha SNS Grávida -- acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24) -- é uma medida do Plano de Emergência e de Transformação da Saúde, que facilita a resposta à procura de urgências de ginecologia/obstetrícia, enquanto área em que se sentem maiores dificuldades no SNS.

Através deste contacto com o SNS Grávida, a utente é imediatamente encaminhada para o serviço mais próximo da sua área de residência.

O ministério recorda que a Linha SNS 24 é a porta de entrada no SNS e recomenda que o utente deve sempre ligar para o 808 24 24 24 em caso de urgência.