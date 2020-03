Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

EPA

Há 281 casos suspeitos de novo coronavírus que estão a ser analisados em Portugal. Subiu para 30 o número de pessoas infetadas pela Covid 19. Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala global.

8h45 - Japão suspende vistos e impõe quarentena de 14 dias a visitantes da China e da Coreia do Sul



O Japão começou hoje a aplicar novas restrições à entrada de visitantes da China, de Hong Kong, de Macau e da Coreia do Sul, numa medida para conter a propagação do novo coronavírus.



A partir de hoje e até final deste mês, as autoridades japonesas suspenderam todos os vistos emitidos para cidadãos da China, incluindo Macau e Hong Kong, e da Coreia do Sul.



A isenção de visto para portadores de passaportes de Macau, de Hong Kong e da Coreia do Sul é também suspensa, mesmo nos casos em que o visto tenha sido emitido antes de 8 de março.







8h45 - Reclusos descontentes com limites das visitas devido à prevenção do coronavírus









Jorge Alves do Sindicato Nacional do corpo da Guarda Prisional diz que um guarda ficou ferido após um incidente com um recluso.

Muitos reclusos não reagiram bem à notícia de limites nas visitas às cadeias, devido aos receios de propagação do coronavírus.Jorge Alves do Sindicato Nacional do corpo da Guarda Prisional diz que um guarda ficou ferido após um incidente com um recluso.





8h40 - Coreia do Sul regista 248 casos e um morto nas últimas 24 horas





A Coreia do Sul anunciou hoje 248 casos e um morto nas últimas 24 horas, com o país a registar 7.382 infeções e 51 vítimas fatais desde o início do surto do novo coronavírus.





Este é o menor número de novas infeções diárias confirmadas desde 25 de fevereiro na Coreia do Sul, o segundo com mais casos no mundo depois da China.



A maioria dos novos casos foi mais uma vez detetada na região que integra a cidade de Daegu (localizada a 230 quilómetros a sudeste de Seul) e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, onde foram registadas 216 das 248 transmissões identificadas no domingo, informou o Centro de Controlo e Prevenção e Doenças Contagiosas da Coreia do Sul, em comunicado.



Cerca de 60 por cento dos casos ocorridos no país estão relacionados com o foco de infeção, onde está sediada a seita cristã Shincheonji, em Daegu, a quarta cidade do país, com 2,4 milhões de habitantes.





8h35 - Número de novos casos continua a cair na China



A China voltou hoje a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 40, face a 44 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 22 mortes, quase todas na província de Hubei, epicentro da epidemia.



Até à meia-noite de segunda-feira (16h00 horas de domingo, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.735 infetados e 3.119 mortos devido ao novo coronavírus.



Todas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas, exceto uma, que ocorreu na província de Guangdong, adjacente a Macau, foram registadas em Hubei, assim como 36 dos 40 novos casos.

No total, Hubei soma 3007 mortes e 67.743 casos confirmados, até à data. Várias cidades da província foram colocadas em quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.



Nas últimas 24 horas, a China reportou ainda quatro casos "importados" na província de Gansu, no noroeste da China.







8h30 - Ponto da situação







Por uma questão de segurança, o Presidente da República está de quarentena em casa. Marcelo Rebelo de Sousa vai realizar esta segunda-feira.







Os alarmes soaram na Presidência da República quando no sábado à noite as autoridades de saúde mandaram encerrar a Escola Básica e Secundária de Idães, Felgueiras, porque um aluno estava infetado.



Escolas fechadas em Felgueiras e Lousada

Duas escolas da Amadora encerradas





Escola encerrada em Portimão

Um dos últimos é de uma jovem de Portimão. Esteve de férias com os pais e as duas irmãs em Itália. Está agora internada no Hospital Dona Estefânia de lisboa.Está também confirmado mais um caso no Hospital de São João, no Porto.O 18.° caso internado nesta unidade é uma mulher, na casa dos 30 anos, contagiada já em Portugal.O Hospital de Santo António, no Porto, tem seis casos.Os restantes seis estão em Lisboa: Cinco no Curry Cabral, um na Dona Estefânia.Nos concelhos de Felgueiras e de Lousada estão encerradas todas as escolas e estabelecimentos culturais ou de lazer.Trata-se de uma medida temporária tomada pela Direção-Geral da Saúde devido ao número crescente de casos de infeção pelo novo coronavírus.Dos 23 casos confirmados a norte, 19 correspondem ao mesmo foco de infeção que começou com um homem que esteve em Itália.Estão encerrados ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas.A Direção-Geral da Saúde apela à população destes dois concelhos para que evite deslocações desnecessárias e não participe em eventos com muitas pessoas.O presidente da camara de Lousada explica que os eventos no concelho também serão cancelados. E recomenda aos pais que fiquem em casa com os filhos.A escola Básica Roque Gameiro e a escola secundária da Amadora estão a partir de hoje encerradas depois de terem sido detetados dois casos de infeção pelo novo coronavírus entre os alunos.Estavam em isolamento em casa depois de terem contactado com uma professora infetada.Faziam parte do grupo de 150 alunos que está de prevenção em casa, a ser vigiado pelas autoridades de saúde.A escola vai permanecer fechada até ao dia 20 de março e toda a comunidade escolar vai ficar em isolamento social.A escola secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, também vai estar encerrada.Há uma semana foi confirmado o caso de uma aluna infetada com o coronavírus em Itália.As infeções pelo novo coronavírus obrigaram também ao encerramento de vários estabelecimentos do ensino superior.O Campus de Gualtar da Universidade do Minho em Braga fechou portas por tempo indeterminado, depois de um aluno ter sido diagnosticado com o novo vírus.O Instituto Abel Salazar e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto também vão estar encerrados até 20 de março devido a um outro caso de infeção de um aluno.A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também suspendeu as aulas depois da recomendação do Hospital de São João.