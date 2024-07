CP Carga é mesmo para privatizar

O ministro esteve esta manhã no lançamento do estudo para o prolongamento do metro até à Trafaria e para a Costa da Caparica, um projecto ainda sem custos avaliados, mas conta que as obras estejam no terreno daqui a 5 a 7 anos.

Este novo troço, que acrescentará mais cerca de 6,6 quilómetros à atual rede e que permitirá uma ligação direta ao transporte fluvial, visa reduzir a dependência do transporte individual, respondendo assim ao compromisso de Portugal de atingir a neutralidade carbónica em 2050.