Desagregação de freguesias. ANAFRE congratula aprovação do projeto de lei

A Associação Nacional de Freguesias considera que a aprovação do projeto de lei para a desagregação de freguesias "é uma boa notícia" para os portugueses, porque "beneficiará" as populações.

"Esta é uma grande notícia para milhares de portugueses e também para as freguesias de Portugal", afirmou Jorge Veloso.



Segundo o presidente da ANAFRE, "a partir de hoje foram criadas mais 302 freguesias que agora obedecem a um processo de desagregação".



Quanto à mobilização de populações ao parlamento, o responsável classificou como "uma injustiça" o atual "processo de agregação, feito sem ouvir os autarcas, sem ouvir as populações".



"Estou convicto que este processo de desagregação beneficiará, e muito, as populações", disse ainda, lembrando que as pessoas estavam "ávidas de reaver a sua freguesia".