Dia mundial do AVC. INEM alerta para a importância dos primeiros sintomas

O AVC mata mais de 9.500 pessoas por ano em Portugal. O número representa quase 8% do total da mortalidade do país. O Acidente Vascular Cerebral é a principal causa de morte e incapacidade com 25 mil casos por ano.

A prevenção e a deteção dos sintomas são fundamentais para salvas vidas, mas apenas 49% dos utentes liga para o 112 perante os primeiros sinais, como falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar.



Neste Dia Mundial do AVC, o Instituto de Emergência Médica alerta que primeiras horas após o início dos sintomas são essenciais para a eficácia dos principais tratamentos.

O INEM encaminhou, no primeiro semestre do ano, mais de 3 Mil e 700 pessoas com suspeita de Acidente Vascular Cerebral para os hospitais mais adequados, mais 108 do que igual período do ano passado.