Diretores da PJ e da Reinserção e Serviços Prisionais empossados hoje

Orlando Carvalho, até agora diretor do estabelecimento prisional de Coimbra, será o novo diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais e terá como adjunto Paulo Rio, que deixa o estabelecimento prisional do Funchal.



O novo diretor-geral, de 64 anos, licenciou-se em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra, tem uma pós-graduação em Criminologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e antes de dirigir o Estabelecimento Prisional de Coimbra passou pelas prisões de Vale de Judeus e Aveiro.



A fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus em setembro levou à demissão do então diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, que foi substituído interinamente por Isabel Leitão, que agora regressa à sua função de subdiretora da instituição.



O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, foi reconduzido no cargo por mais três anos para a sua terceira comissão de serviço na liderança da polícia de investigação criminal.



Luís Neves está no cargo desde junho de 2018, quando já contava com mais de 20 anos ao serviço daquela polícia.