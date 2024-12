No Instituto dos Registos e do Notariado os ordenados revelam profundas desigualdades. Há casos de funcionários que desempenham exatamente as mesmas funções, mas com diferenças ao fim do mês de 3700 euros.



Há também trabalhadores em cargos de chefia que ganham menos do que aqueles que não têm essa responsabilidade.



A Provedoria de Justiça tem alertado para a necessidade de corrigir o problema, mas o Governo tarda em apresentar soluções.

Artigos Relacionados Sindicato aponta falta de vontade política para resolver disparidade salarial no IRN