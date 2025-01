Do inverno para as depressões. Hermínia dá lugar a Ivo

Por causa da Hermínia foram registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Ados pedid

"Quedas de árvores, inundações e limpezas de via motivadas pela chuva e vento", descreveu à agência Lusa José Rodrigues, da ANEPC.



Não houve notícia de vítimas.

Foram mobilizados 170 operacionais e as regiões mais afetadas foram Aveiro (com nove ocorrências) e a zona Oeste (com seis). As restantes 33 foram registadas um pouco por todo o território continental.







Ainda assim, os efeitos mais significativos da depressão Hermínia estão no mar. Por isso, os distritos com faixa costeira a norte da foz do rio Tejo estão sob aviso vermelho, esta terça-feira, por causa da agitação marítima. As ondas podem atingir os 14 metros de altura máxima.



Sob aviso laranja estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, por causa da neve acima dos 800 metros de altitude. Várias estradas do maciço central da Serra da Estrela foram, esta terça-feira de manhã, cortadas ao trânsito. Pelas 8h00 não se circulava na estrada Penhas da Saúde - Torre – Sabugueiro, nem na via Penhas da Saúde - Manteigas.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, até quinta-feira, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima.



O IPMA prevê ondas com sete a oito metros de altura e que podem chegar a 14 metros.

O que pode trazer a depressão Ivo

Portugal continental deverá sentir os efeitos da superfície frontal fria associada à depressão Ivo a partir da madrugada quarta-feira. A depressão Ivo vai trazer chuva forte no norte e no centro, que pode ser de neve a partir dos mil metros de altitude, mar agitado e vento com rajadas que podem chegar aos 100 quilómetros por hora no litoral oeste e nas terras altas.



O IPMA emitiu avisos de nível vermelho para agitação marítima, avisos de nível laranja para o vento forte, para quarta e quinta-feira, e de nível amarelo para chuva e neve. Por causa do estado do mar, vão estar sob aviso vermelho, entre as 3h00 e as 6h00 de quinta-feira, os distritos de Faro, Setúbal e Beja.



As barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Ericeira, Cascais e Portimão estão fechadas a toda a navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional.



As barras marítimas de Viana do Castelo e Leixões estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 30 e 35 metros, respetivamente.



O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga por causa do vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora, em especial na faixa costeira na quarta-feira.



O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.





O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Estes avisos têm sido repetidos por causa da sequência de depressões em janeiro. Na semana de 24, houve notícia sobre a depressão Eowyn (que foi considerada como a pior do século na Irlanda), e que atingiu em especial o Norte e Centro do continente português.