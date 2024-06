Entrevista RTP. Mãe das gémeas pretende comparecer à comissão de inquérito

Quanto à possibilidade de vir a ser constituída arguida no processo do medicamento mais caro do mundo, Daniela Martins diz que não, que não há qualquer receio da sua parte.



Rejeita ainda ter tido qualquer comportamento criminoso.



A mãe das crianças lembra que os seus "pedidos sempre foram públicos e que as meninas tiveram acesso àquilo a que tinham direito por lei".



Quanto a contactos com Nuno Rebelo de Sousa, filho do presidente da República, e alegada cunha para chegar ao tratamento, diz que não teve qualquer contacto. O mesmo com Lacerda Sales.