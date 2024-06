Era inevitável o alargamento dos prazos na documentação, diz Sindicato dos Trabalhadores AIMA

O prazo destes documentos terminava a dia 30 deste mês, mas devido ao número elevado de processos, o executivo decidiu alagar o prazo, até junho de 2025.





Medidas aprovadas na reunião do conselho de ministros desta terça-feira.Ouvido pela Antena 1, o presidente deste sindicato, Artur Girão, diz que esta era a solução possível para conter as dificuldades que a AIMA enfrenta atualmente.Ontem o Governo anunciou também a criação de uma estrutura de missão, para a recuperação dos processos pendentes na Agência para a Integração Migrações e Asilo.Vai funcionar até junho de 2025 e terá até 300 funcionários.O objetivo é analisar e decidir os processos pendentes de regularização de estrangeiros.O Presidente do Sindicato dos trabalhadores da AIMA diz que finalmente se começou a olhar para o problema, como ele é, em vez de o tratar de acordo com visões políticas.Artur Girão espera que alguns deles fiquem na agência a tempo inteiro, porque toda a ajuda é bem vinda, numa altura em que a AIMA não tem recurso humanos que cheguem.