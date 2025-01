Espera nas urgências diminui mas há hospitais com quadros difíceis

Foto: Nuno Patrício - RTP

No Amadora-Sintra, durante a manhã deste domingo, os doentes urgentes chegaram a esperar cerca de dez horas para serem atendidos. Em Vila Franca de Xira, o tempo de espera era de uma hora e meia.



Já no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a média estava perto das duas horas.



Em Portimão, o tempo para doentes urgentes estava acima das duas horas. Já no São João, no Porto, não ultrapassa esse tempo.



Este fim de semana há quatro urgências do país encerradas: obstetrícia e ginecologia dos hospitais do Barreiro, Leiria e Faro e a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo, em Loures.